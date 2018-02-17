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В Подмосковье на трассе фура разорвала легковушку, есть погибшие

Сегодня, 18:36

Недавно стало известно об очередном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на трассе в Подмосковье, неподалёку от деревни Ганусово. Там столкнулось несколько автомобилей, один из них, большегруз, разорвал легковушку пополам. Уточняется, что в результате аварии погиб один человек.

 В Раменском районе Московской области случилось ДТП на трассе. Там легковой автомобиль врезался в проезжающую фуру. Удар был настолько сильным, что большегруз в прямом смысле слова разорвал машину пополам. Уточняется, что в результате данной аварии один человек скончался на месте от полученных травм, а ещё троих людей доставили в ближайшую больницу с различными переломами.

 В данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты из Госавтоинспекции. Они стараются выяснить обстоятельства, при которых авария и случилась, а также опросить всех возможных свидетелей трагедии.

В пресс-службе главка МВД РФ по Московской области сообщили, что всего в аварии принимали участие три транспортных средства. В результате одни гражданин скончался, а ещё двоих госпитализировали врачи. Известно, что правоохранители уже проводят проверку по факту данного инцидента.


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