В Воронеже автомобиль «скорой» столкнулся с бетономешалкой

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Сегодня, 17 февраля, в Воронеже автомобиль бригады скорой помощи столкнулся с бетономешалкой КамАЗ. В интернет попали первые снимки с места дорожно-транспортного происшествия.

По попавшим в Сеть фото видно, что авария случилась тогда, когда автомобиль «скорой» выехал на встречную полосу. Там он врезался в проезжающую мимо бетономешалку.

Стоит отметить, что само столкновение было не сильным и никто не пострадал. Однако ДТП спровоцировало огромную пробку. Водители проезжающих машин должны были объезжать скорую помощь и бетономешалку по тротуару около жилых домов.

Воронежские пользователи интернета уже успели окрестить данную аварию «самой тупой в истории» и высмеять водителя автомобиля скорой помощи.

В комментариях пользователи пишут, что у виновника ДТП было в запасе ещё полтора метра, он смог бы спокойно проехать, однако видимо, сыграла роль «скорой» и водитель «ехал как хотел, а теперь будет полдня стоять».