В Киеве столкнулись две пассажирских маршрутки, 15 пострадавших

Вчера, 23:01

На автомагистрали в Киеве столкнулись две маршрутки с пассажирами. В итоге ДТП пострадали люди, по предварительным данным, их пока 15 человек.

В одном из микрорайонов Киева, на улице Елены Телиги случилось масштабное ДТП. 16 февраля два микроавтобуса с пассажирами, которые киевляне называют маршрутками, не смогли правильно разминуться на дороге. В месте аварии заметно, что проезжая часть не широкая, но все же транспорт проезжает. Причиной ДТП сотрудники украинской дорожной полиции называют то, что один из водителей решил проскочить быстрее своего оппонента и подрезал коллегу.

Потом одна маршрутка оказалась в столбе, вторая – "обнялась" с растущим при дороге деревом. На момент ДТП в салонах обеих маршруток были горожане. От сильных ударов 15 человек пострадали. По словам медиков, у граждан травмы разной степени тяжести. Двое человек в критическом положении, прогнозов пока нет никаких.