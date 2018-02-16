VistaNews.ru


В Киеве столкнулись две пассажирских маршрутки, 15 пострадавших

Вчера, 23:01

На автомагистрали в Киеве столкнулись две маршрутки с пассажирами. В итоге ДТП пострадали люди, по предварительным данным, их пока 15 человек.

 В одном из микрорайонов Киева, на улице Елены Телиги случилось масштабное ДТП. 16 февраля два микроавтобуса с пассажирами, которые киевляне называют маршрутками, не смогли правильно разминуться на дороге. В месте аварии заметно, что проезжая часть не широкая, но все же транспорт проезжает. Причиной ДТП сотрудники украинской дорожной полиции называют то, что один из водителей решил проскочить быстрее своего оппонента и подрезал коллегу.

Потом одна маршрутка оказалась в столбе, вторая – "обнялась" с растущим при дороге деревом. На момент ДТП в салонах обеих маршруток были горожане. От сильных ударов 15 человек пострадали. По словам медиков, у граждан травмы разной степени тяжести. Двое человек в критическом положении, прогнозов пока нет никаких.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.