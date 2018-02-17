В Воронеже Mercedes врезался в жилой дом

Сегодня, 05:30

В Воронеже Mercedes врезался в стену жиого дома. Об этом сообщили несколько свидетелей. Авария произошла рано утром 16 февраля. Инцидент имел место по улице Богдана Хмельницкого на левом берегу города.

Водитель, который находился за рулём иномарки, по непонятным причинам не справился с управлением, в связи с чем и произошло чрезвычайное происшествие. На данный момент нет никаких данных по поводу пострадавших в ходе данного случая. Свидетели сообщают, транспортное средство в результате удара в стену пятиэтажного дома имеет немалые технические повреждения.

Что примечательно, рядом возле места аварии нет проезжей части. Сотрудники полиции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.