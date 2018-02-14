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В центре Волгограда произошли массовые пробки из-за нескольких ДТП

Вчера, 19:44

В центральной части Волгограда произошли заторы из-за ДТП. Несколько аварий произошло на проезжей части города, есть затруднения в движении транспорта до этого времени.

 В День влюбленных 14 февраля Волгоград оказался потрясен массовыми ДТП. Масштабная авария произошла на Первой продольной. Там в 14:35 транспорт практически остановился. Скорость движения автомобилей колебалась в пределах 5 км/час. Также ДТП произошло и на нижней террасе набережной в Волгограде.

В настоящий момент в этом месте также есть пробки. Автомобилистов предупредили о том, что в городе произошел коллапс. Тем, кто планирует скоротать маршрут следования, лучше обойти регионы с ДТП стороной, но если такое явление невозможно, то водителям нужно учитывать время ожидания в заторах.


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