В центре Волгограда произошли массовые пробки из-за нескольких ДТП

Вчера, 19:44

В центральной части Волгограда произошли заторы из-за ДТП. Несколько аварий произошло на проезжей части города, есть затруднения в движении транспорта до этого времени.

В День влюбленных 14 февраля Волгоград оказался потрясен массовыми ДТП. Масштабная авария произошла на Первой продольной. Там в 14:35 транспорт практически остановился. Скорость движения автомобилей колебалась в пределах 5 км/час. Также ДТП произошло и на нижней террасе набережной в Волгограде.

В настоящий момент в этом месте также есть пробки. Автомобилистов предупредили о том, что в городе произошел коллапс. Тем, кто планирует скоротать маршрут следования, лучше обойти регионы с ДТП стороной, но если такое явление невозможно, то водителям нужно учитывать время ожидания в заторах.