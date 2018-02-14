Под Энгельсом в ДТП погиб депутат

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Под Энгельсом в результате ДТП погиб Николай Печерский, являющийся депутатом в Марксовском районном собрании. Во время аварии, случившейся рядом с Красным Яром, он находился за рулём своего кроссовера.

Рядом с ним на пассажирском кресле находилась его супруга, она госпитализирована. Мужчина состоял в «Справедливой России». Сообщение о гибели депутата размещено региональным отделением партии.

Трагедия под Энгельсом произошла днём 14 февраля. Водитель, управлявший КамАЗом, не пропустил на перекрёстке автомобиль Hyundai Santa Fe. Мужчина в возрасте 59-ти лет, находившийся за рулём погиб на месте.

Местом рождения Николая Печерского была Воронежская область. Он появился на свет в рабочей семье. После окончания школы поступил в Воронежский мединститут, затем отправился служить по специальности в войска ВДВ.

Почти полгода он находился в Афганистане. Оттуда он убыл в ноябре 1986, после чего его служба продолжилась в Марксе. После он в течение года (до октября 1996 года) находился в Югославии в составе батальона от РФ, выполняющего Миротворческую миссию ООН.

После увольнения в 1998 году из ВС РФ, он стал работать в Марксе, как частный предприниматель. У Печерского остались три сына.