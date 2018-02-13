В Барнауле КамАЗ насмерть сбил пешехода

Вчера, 20:03

Как проинформировали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в Барнауле КамАЗ сбил насмерть пешехода. ДТП зафиксировано на улице Трактовой возле дома №7, по факту инцидента проводится следственная проверка.

По предварительной информации, около трех часов дня водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Павловского тракта по улице Трактовой, совершил наезд на гражданина. В результате мужчина получил травмы, приведшие к летальному исходу.

На место ДТП в оперативном порядке прибыла бригада скорой помощи, которой оставалось лишь констатировать смерть пешехода. Также приехали сотрудники ДПС Барнаула, им предстоит установить все обстоятельства смертельного ЧП. На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего. По итогам следственной проверки стражи порядка примут окончательное решение.