В Хабаровском крае мужчина протаранил остановку на угнанном авто

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Житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края протаранил на угнанном автомобиле остановку общественного транспорта и расположенные рядом ледяные статуи. По предварительным данным, водитель транспортного средства в момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства полиция установила, что незадолго до аварии мужчина распивал спиртное в компании собственника авто. В определённый момент владелец уснул, а злоумышленник решил этим воспользоваться и покататься на его машине. Правда, далеко уехать ему не удалось. На проспекте Мира машину занесло и отбросило в расположенную на обочине автобусную остановку. К счастью, никто в ходе инцидента не пострадал. В то же время виновник аварии поспешил скрыться с места событий, однако вскоре был задержан полицией. Мужчина получил несколько суток ареста за ДТП, однако после освобождения он будет привлечён уже к уголовной ответственности за угон.

Ранее мы писали, что в Липецке грузовик протаранил стену супермаркета. Водитель иномарки сдавал задним ходом и не рассчитал расстояние до магазина.