В Орловской области фура протаранила придорожное кафе

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Сегодня, 13 февраля, в 09:07 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Троснянском районе Орловской области. Там фура протаранила одно из придорожных кафе. Информации о пострадавших не сообщается.

В сообщении пресс-службы ЦУКС ГУ МЧС РФ по Орловской области говорится, что данный инцидент случился на 437-м километре автодороги М-2 «Крым». Там водитель 1985 года рождения находясь за рулём фуры марки Volvo врезался в одно из придорожных кафе. Ехал он со стороны Орла в сторону Курска с полуприцепом без груза. Авария случилась, как уточняется, когда следующий перед фурой автомобиль притормозил перед пешеходным переходом. В результате большегруз занесло и произошло ДТП.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте аварии свои работы проводили местные спасатели в количестве восьми человек и три единицы специальной техники.

ГУ МЧС РФ по Орловской области напоминает автолюбителям о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения.