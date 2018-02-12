В Воронеже "ЗИЛ" сбил насмерть 53-летнего пенсионера

Вчера, 22:11

Тяжеловоз «ЗИЛ» с 64-летним водителем сбил пенсионера в Воронеже. Мужчина, который оказался под колесами грузовика на перекрестке, погиб моментально еще до приезда на место ДТП скорой помощи.

Как сообщили представители пресс-службы ГИБДД Воронежа, на улице Береговой погиб мужчина в ДТП. Наезд был совершен автомобилем грузового назначения марки «ЗИЛ». В момент аварии за рулем находился 64-летний водитель. Пострадавший мужчина в ДТП скончался за несколько минут после аварии.

Когда приехали скорая помощь, медики только лишь констатировали смерть пенсионера. По предварительным данным, покойному на момент смерти было 53 года. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии, чтобы правильно избрать квалификацию этого дорожного преступления.