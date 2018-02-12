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В Туле Ford врезался в трамвай

Сегодня, 18:50

Сегодня днем, 12 февраля, в городе Тула случилось серьезное ДТП в Пролетарском районе. Участниками аварии стали легковой автомобиль марки Ford и трамвай. На фото очевидцев события видно, что передняя часть иномарки «Форд Фокус» сильно помята.

ДТП произошло на перекрестке улиц Волкова и Металлургов, после чего на дорожной развилке образовалась пробка. Движение транспорта на улице Волкова до трамвайного кольца в момент публикации составляет не больше 10 км/час.

Есть сведения, что в ДТП никто не пострадал. В данный момент полиция ищет причины возникновения ДТП.

Недавно стало известно еще об одном ДТП. В Ногинске три человека пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика. МАЗ въехал в стоящий рядом с остановкой автобус.

Дежурный офицер сообщил, что в числе пострадавших есть ребенок. Одиннадцатилетний мальчик вместе с остальными получил телесные повреждения. На месте аварии сейчас работают сотрудники ДПС.


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