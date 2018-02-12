В Северодвинске пьяная автоледи разнесла на иномарке АЗС

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Автоледи за рулем Daewoo Nexia совершила ДТП ночью 12 февраля в Северодвинске. Женщина в нетрезвом состоянии не смогла управлять иномаркой и разгромила заправочную колонку на АЗС.

По оперативным данным пресс-службы ГИБДД Северодвинска, 12 февраля, ночью, в городе на Архангельском шоссе было совершено ДТП на местной АЗС. Инициатором дорожного происшествия стала иномарка Daewoo Nexia, за рулем которой находилась нетрезвая автоледи. В результате столкновения автомобиль повредил заправочную колонку.

На место происшествия была вызвана команда Росгвардии. Оперативники немедленно задержали нетрезвую автоледи и передали ее в руки сотрудников ГИБДД Северодвинска. Степень урона, который был нанесен АЗС, еще выясняется. О состоянии здоровья участницы ДТП пока не сообщается. Ведется расследование, обстоятельства ДТП уточняются.