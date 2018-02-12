В Тверской области пьяный водитель наехал на инспектора ГИБДД

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В г. Бежецк, Тверская область, водитель, находясь в нетрезвом состоянии, пытался наехать на сотрудника ГИБДД.

Дорожное происшествие случилось днем 11 февраля. Инспекторы ГИБДД получили сигнала о факте разъезда по городу пьяного водителя на автомобиле марки Volkswagen Passat.

На улице Вокзальная инспекторам удалось перехватить водителя, однако тот решил не останавливаться и едва ли не наехал на сотрудника ДПС, который в последний момент успел отскочить. Рукояткой табельного пистолета сотрудник разбил переднее стекло в автомобиле, однако водитель все равно уехал в неизвестном направлении.

В скором времени автомобиль все же обнаружили, а подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело.