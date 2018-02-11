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В Ставрополье при столкновении «Газели» и Mercedes пострадали 9 человек

Вчера, 19:32

Дорожная полиция Ставрополья сообщила о травматическом ДТП на Михайловском шоссе с участием пассажирского микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля марки Mercedes. В результате столкновения травмы получили, по меньшей мере, 9 человек.

Предполагается, виновником аварии стал водитель легковушки Mercedes. Выехав на полосу встречного движения, владелец иномарки не смог уйти от столкновения с пассажирским микроавтобусом «Газель». На место ДТП оперативно приехала карета скорой, за помощью к которой обратились 9 участников аварии на Михайловском шоссе.

Разобраться во всех нюансах столкновения предстоит ставропольской дорожной полиции. Решается вопрос о возбуждении дела против водителя Mercedes.


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