В Самарской области работники ДПС гонялись за нетрезвым водителем

Сегодня, 18:07

В Самарской области представители ДПС устроили погоню за нетрезвым водителем. На момент патрулирования сотрудники отдела МВД РФ Безенчукского района заметили на дороге нарушителя. Автомобиль изменял скорость и вилял на трассе.

На просьбу патрульных остановиться водитель никак не реагировал. Работники ДПС были вынуждены начать преследование. В результате нарушителя остановили. В ходе беседы патрульные поняли, что водитель был в нетрезвом состоянии. Об это говорил запах алкоголя, исходивший от мужчины. В связи с этим было решено предложить ему пройти медосвидетельствование, на что тот отказался.

Позднее оказалось, вышеупомянутый водитель уже имел немало опыта в вождении за рулём транспортного средства в состоянии опьянения. Так, в прошлом году ему вменили штраф размером 30 тысяч рублей за отказ пройти медэкспертизу. В результате этого его лишили водительских прав на год и семь месяцев.