VistaNews.ru


Двух пенсионерок сбили на пешеходном переходе возле церкви в Костроме

Сегодня, 16:07

Две жительницы Костромы пенсионного возраста были сбиты на пешеходном переходе возле церкви. Женщины отделались травмами и сильным испугом.

Как известно, в минувшую пятницу на улице Индустриальной две пенсионерки переходили дорогу в положенном для этого месте и на зеленый сигнал светофора.
Внезапно на них наехал один из автомобилей. Вследствие происшествия одна женщина сломала руку, а вторая получила множество гематом и сильный шок. При этом, первая женщина от испуга даже не сразу почувствовала боль в руке.
Водители, которые неоднократно проезжают по этой дороге, сообщили, что она в эту пятницу была чересчур скользкой и водитель, наехавший на пенсионерок, мог попросту не успеть затормозить.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.