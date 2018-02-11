Двух пенсионерок сбили на пешеходном переходе возле церкви в Костроме

Сегодня, 16:07

Две жительницы Костромы пенсионного возраста были сбиты на пешеходном переходе возле церкви. Женщины отделались травмами и сильным испугом.

Как известно, в минувшую пятницу на улице Индустриальной две пенсионерки переходили дорогу в положенном для этого месте и на зеленый сигнал светофора.

Внезапно на них наехал один из автомобилей. Вследствие происшествия одна женщина сломала руку, а вторая получила множество гематом и сильный шок. При этом, первая женщина от испуга даже не сразу почувствовала боль в руке.

Водители, которые неоднократно проезжают по этой дороге, сообщили, что она в эту пятницу была чересчур скользкой и водитель, наехавший на пенсионерок, мог попросту не успеть затормозить.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.