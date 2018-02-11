Иномарка врезалась в "скорую", где медики принимали роды в Чебоксарах

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В Чебоксарах 8 февраля легковушка Ford Mondeo врезалась в машину скорой медицинской помощи, в которой медики принимали роды.

В четверг в Чебоксарах медики из скорой медицинской помощи были вынуждены принимать роды в опасных условиях. Сообщается, что беременная женщина вызвала скорую медицинскую помощь, так как у нее начались схватки. Прибывшая бригада СМП забрала роженицу, и везла ее в роддом, однако по дороге у нее начался родовой процесс. Водитель СМП включил спецсигналы и маячки, и начал ехать быстрее, а бригада врачей тем временем начала принимать роды прямо в автомобиле. Однако на проспекте Яковлева, около МТВ-Центра, в 12.50 в спецмашину врезался автомобиль Ford Mondeo.

Очевидцы утверждают, что карета СМП ехала на красный сигнал светофора с проблесковыми маячками, а иномарка ехала на зеленый сигнал по правой полосе. Слева стояли 2 фуры, что помешало водителю легковушки заметить машину «скорой», в результате чего он выехал из-за фуры и въехал в автомобиль скорой медицинской помощи.

Отмечается, что роды прошли успешно, женщина родила девочку. Медики вызвали другую бригаду «скорой», которая доставила родильницу с новорожденной в ГКБ №1, где они находятся под наблюдением специалистов. Никаких нарушений и патологий у обеих не выявлено. В результате данного ДТП никто не пострадал.