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Во Владимире утром произошла ужасная авария

Сегодня, 12:01

Во Владимире ранним утром произошло ужасное ДТП. 10 февраля около шести часов утра в оперативный дежурный отдел Главного управления МЧС РФ Владимирской области поступил звонок об аварии, которая произошла по улице Растопчина, 8.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЧС, экипаж ГИБДД, а также карета скорой помощи. В ходе ДТП произошло столкновение транспортного средства. Стало известно, есть один пострадавший. Подразделение первого отряда ФПС производит сбор нужной информации о произошедшем. Чтобы ликвидировать последствия ДТП, было привлечено пятнадцать человек и пять единиц техники. Свидетели сообщают, водитель, находящийся за рулём автомобиля, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство резко занесло в металлический отбойник, являющийся изогнутым брусом для запрета выезда на "встречку". На данный момент уточняют информацию по поводу состояния пострадавшего в аварии.


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