В Адыгее произошло ДТП из-за рассыпанной на дороге кильки

Сегодня, 14:42

Сегодня в Адыгее произошло ДТП с участием ВАЗ-2106. Причиной аварии стала рассыпанная на дороге килька, инцидент зафиксирован между станциями Гиагинская и Дондуковская.

По предварительным данным, у грузового автомобиля, перевозившего кильку, во время следования по трассе между станциями Гиагинская и Дондуковская открылся кузов. В результате много рыбы выспалось прямо на дорогу. Водитель ВАЗ-2106 не успел среагировать на неожиданное ЧП и его машина поскользнулась на кильке, что спровоцировало ДТП. В аварии никто не пострадал.

На место оперативно прибыли сотрудники дорожной инспекции, которые убрали рыбу с проезжей части благодаря напору воды из шланга. Движение затруднено не было, теперь транспортные средства могут спокойно передвигаться по участку. Отмечается, что ВАЗ был эвакуирован из-за невозможности самостоятельного движения.