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В центре Омска в ДТП со скорой помощью пострадали два фельдшера

Сегодня, 13:12

В центре Омска в результате ДТП с каретой скорой помощи и автомобиля марки «Нива» пострадали два фельдшера. Инцидент зафиксирован на перекрестке улиц Щебалдина и Лермонтова.

По предварительно установленной информации, 39-летний водитель автомобиля «Нива», двигаясь по улице Лермонтова со стороны улицы Двадцатая Линия, не пропустил карету скорой помощи под управлением 63-летнего гражданина. В результате ДТП пострадали два фельдшера, возрастом 24 и 29 лет. Девушкам потребовалась медицинская помощь.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов намерены провести оперативно-следственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Очевидно, виновником ДТП выступает владелец «Нивы», который должен был пропустить скорую помощь.


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