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«Ледовое побоище» при ДТП под Смоленском сняли на видео

Вчера, 20:34

«Ледовое побоище», как назвали ДТП, произошедшее под Смоленском, уже попало в Сеть, где его можно просмотреть на видео. Инцидент случился сегодняшним вечером.

Он произошёл в районе Сафоново. Столкновение случилось в месте, где пересекаются Октябрьская и улица, ведущая к Первому микрорайону. Следствием этого и стала большая пробка, образовавшаяся в этом месте, которую запечатлел свидетель.

Местные автолюбители сообщают, что дороги в городе неплохие, но вот с наледью на них следует бороться лучше.

Впрочем, случившаяся авария не привела к серьёзным последствиям, помимо временного затруднения движения по перекрёстку, где улицы не очень широки.

В то же время автор ролика задаётся вопросом, стоит ли ожидать трагедии, или лучше заняться качественным очищением дорог от наледи.


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