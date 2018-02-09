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В Самаре на Московском шоссе столкнулись 11 автомобилей

Вчера, 20:19

На Московском шоссе в Самаре произошло невероятное ДТП с участием 11 автомобилей. Вереница из столкнувшихся транспортных средств стала причиной огромного коллапса на трассе.

 СМИ сообщили о том, что 9 февраля в Самаре на Московском шоссе произошло масштабное ДТП. В результате столкновения 11 автомобилей разных марок сформировалась пробка на дороге. Многим автовладельцам пришлось ждать несколько часов, чтобы доехать до конечного пункта своего следования. В данный момент на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники ГИБДД Самары.

Как рассказали стражи порядка на дорогах, инициатором столкновения на Московском шоссе стала молодая автоледи, которая не смогла обуздать свой Audi и врезалась в другого участника дорожной раскладки. После чего, по методике цепной связи, произошло столкновение остального транспорта. По официальным данным, пострадавших пока не зафиксировано, но на месте дежурит автомобиль скорой помощи.


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