Прокуратура обжаловала приговор трем осужденным по делу о ДТП в ХМАО

Сегодня, 16:06

Юрий Пономарев, занимающий должность заместителя генерального прокурора России, обжаловал приговор трем осужденным жителям Югры, спровоцировавших унесшее жизни 12 человек ДТП. Гособвинение требует более жесткого наказания для преступников.

В декабре 2016 года на территории ХМАО грузовик столкнулся с перевозящим детей автобусом. В результате трагедии погибли 12 человек, 10 из которых – школьники. 6 февраля тогдашним предполагаемым злоумышленникам в лице Раиля Саитханова (водитель грузовика), Марата Зайнуллина (водителя автобуса) и Александра Сидорчука (работодателя Зайнуллина) суд Ханты-Мансийска вынес обвинительный приговор, согласно которому злоумышленники сядут в тюрьму на 6 лет и 9 месяцев, 1 год и 5 месяцев, а также 1 год и 3 месяца соответственно.

Гособвинению в лице Генеральной прокуратуры России вердикт суда ХМАО показался несправедливым. Как итог, Юрий Пономарев подал апелляцию, требующую ужесточения наказания для виновников летальной аварии.