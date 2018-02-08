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Трассу засыпало зерном после ДТП в Туапсинском районе

Сегодня, 14:47

Накануне во второй половине в Туапсинском районе Краснодарского края опрокинулся грузовик. В результате ДТП проезжую часть засыпало зерном, никто из его участников не пострадал.

Видеозапись с места аварии в Туапсинском районе в сеть выложили очевидцы. Предполагается, многотонный грузовик не успел сбросить скорость перед вхождением в поворот. Как итог, прицеп тягача перевернулся, а само транспортное средство влетело в отбойник. Водитель не пострадал, чего не скажешь о финансовом положении его работодателей. В результате ДТП тонны зерна высыпались на проезжую часть.

Прибывшие на место аварии правоохранители отметили небезопасность участка автотрассы, проходящего в двух километрах от краснодарского поселка Ольгинка. Ранее на злополучном повороте неоднократно случались аварии. Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, подсчитывая убытки.


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