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В Татарстане "КАМАз" задавил колесами водителя легковушки

Вчера, 22:24

Шофер на своем «КАМАзе» совершил ДТП со смертельным исходом на автомагистрали в Тататрстане. Мужчина решил помочь коллеге на легковом автомобиле выбраться из сугроба, но задавил его самого грузовиком.

 Как сообщил достоверный источник информации, трагедия произошла на автодороге Татарстана с направлением «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Утяшкино». В результате наезда грузовика «КАМАз» погиб человек. Шофер тяжеловоза увидел иномарку, забуксовавшую в снежном заносе и решил помочь выбраться из зимнего плена. Он предложил водителю прикрепить буксировочный канат и вытащить легковушку.

Но в процессе процедуры трос лопнул, а сам молодой водитель выскочил из кабины, чтобы предупредить своего спасителя о произошедшем. Камазист раньше видел, что канат лопнул и начал сдавать назад, но парня так и не приметил. Таким образом, пострадавший оказался под колесами многотонного грузовика. Когда об этом стало ясно, спасать уже было некого, молодой человек погиб на месте ДТП.


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