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Блогер, попав в тройное ДТП, обвинил в нём мэра Брянска

Сегодня, 14:30

Журналист и блогер Александр Чернов попал в тройное ДТП и указал на виновность в нем мэра Брянска Макарова. Авария произошла в районе проспекта Станке Димитрова.

Транспортное средство, принадлежащее журналисту, столкнулось с автомобилем, который за секунду до этого ударился ещё в одну машину. В результате этого Чернов решил обвинить в данном инциденте мэра города Брянска, а также коммунальные предприятия.

"А не желает ли мэр города гражданин Макаров заплатить за ремонт моей машины? И этим ответить за своих дорожных рабочих. Детали обещаю найти по адекватным ценам: десять тысяч, не более. Я так понял, разметка видна только первые две недели после 9 Мая. А снег убирают таким образом, что остаётся всего две полосы, а нужно хотя бы три", - возмущается известный журналист и блогер.


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