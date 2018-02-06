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Во Владимире мусоровоз задавил пожилую женщину

Вчера, 22:26

Сегодня днём, 6 февраля, в городе Владимир пожилую 90-летнюю женщину насмерть задавил мусоровоз. Происшествие случилось чуть позднее полудня по улице Чайковского.

Водитель коммунальной службы рассказывает, что он пропустил бабушку через дорогу, но в виду огромных габаритов машины не видел, что она упала, поскользнувшись на льду. Мужчина решил, что она уже перешла дорогу и продолжил своё движение. Попав под заднюю ось автомобиля, женщина погибла.

Ужасающие кадры с места событий уже появились в сети. Участок дороги, на котором случилась трагедия, был скользким, но под покровом неубранного снега это было трудно заметить, сообщают очевидцы случившегося. Стоит ли винить коммунальщиков, невнимательного водителя или не оказавших помощь упавшей пенсионерке прохожих, пока что неизвестно. Данным инцидентом уже занимаются правоохранители.


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