В Ульяновке опрокинули бетоновоз, который пытались вытащить из кювета

Вчера, 21:39

В Ульяновске произошла авария в воскресенье, 4 февраля, на севере города. Бетоновоз слетел в кювет, а когда водителю машины попытались помочь, то машина перевернулась.

Видео появилось в сети сегодня. Бетоновоз застрял на обочине. Люди, которые оказались рядом в этот момент решили помочь, но сделали это с таким упорством, что случайно перевернули грузовую машину. Информация о ДТП появилась в социальных сетях от очевидцев.

Неизвестно, есть ли пострадавшие в этой аварии, полиция восстанавливает всю картину произошедшего.