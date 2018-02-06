На рейс разбившегося в Ленобласти автобуса продали лишь два билета

Вчера, 18:49

Компания «Автолайн», чей автобус рейсом Вологда — Новая Ладога в Ленобласти попал в ДТП, жертвами которого стали девять человек, продала на данный маршрут всего два билета. Соответствующую информацию прессе сообщили в руководстве региона.

Представители администрации отметили, что перевозчик не согласовывал с местными властями места промежуточных остановок, но в ходе проверки было установлено, что, по меньшей мере, два пассажира подсели в микроавтобус уже в регионе. Первоначально билеты приобрели лишь два человека. На момент аварии в маршрутном автобусе находилось девять человек – водитель и восемь пассажиров.

Напомним, ранее автоперевозчик опроверг информацию о том, что рейс автобуса был нелегальным. В Компании заверили, что имеют все документы, подтверждающие это, а также сведения об исправности автомобиля и удовлетворительном состоянии здоровья водителя.