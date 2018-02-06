VistaNews.ru


В Ставрополе ночной гонщик протаранил четыре автомобиля

Сегодня, 17:00

Около полуночи с 5 на 6 февраля в Юго-Западном районе Ставрополя мужчина на Газели протаранил четыре чужих автомобиля, стоявших во дворе дома. Очевидцы сообщают, что молодой человек пытался скрыться с места происшествия.

Водитель Газели двигался между жилыми многоэтажными домами улиц Пирогова и Параллельной, когда зацепил припаркованные во дворе машины. Лихачу не удалось уйти от ответственности, так как хозяйка одного из пострадавших автомобилей, застав его на месте события, проявила бдительность и тут же вызвала наряд для разбирательства в ситуации.

Правоохранительными органами, благодаря показаниям очевидцев было установлено, что мужчина передвигался на высокой скорости, что особо небезопасно для езды во дворах жилых домов. Неаккуратного водителя задержали.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.