В Ставрополе ночной гонщик протаранил четыре автомобиля

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Около полуночи с 5 на 6 февраля в Юго-Западном районе Ставрополя мужчина на Газели протаранил четыре чужих автомобиля, стоявших во дворе дома. Очевидцы сообщают, что молодой человек пытался скрыться с места происшествия.

Водитель Газели двигался между жилыми многоэтажными домами улиц Пирогова и Параллельной, когда зацепил припаркованные во дворе машины. Лихачу не удалось уйти от ответственности, так как хозяйка одного из пострадавших автомобилей, застав его на месте события, проявила бдительность и тут же вызвала наряд для разбирательства в ситуации.

Правоохранительными органами, благодаря показаниям очевидцев было установлено, что мужчина передвигался на высокой скорости, что особо небезопасно для езды во дворах жилых домов. Неаккуратного водителя задержали.