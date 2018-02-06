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Попавший в аварию автобус в Ленобласти выполнял легальный рейс

Сегодня, 16:14

Рейс, выполняемый автобусом вологодской компании «Автолайн», в ходе которого в Ленобласти сегодня утром произошло смертельное ДТП, был легальным. Как заявили представители автотранспортного предприятия, машина находилась в технически исправном состоянии, а водитель перед выездом прошёл плановый медосмотр.

Сразу после аварии в СМИ начала появляться информация о том, что перевозка пассажиров осуществлялась в нарушении установленных норм, нелегально. В компании подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, что подтверждают многочисленные документы, которые уже готовятся к передаче следственным органам. Сам автобус принадлежал водителю и арендовался компанией, однако его техсостояние, как и медицинские показатели водителя, не вызывали нареканий перед отправкой рейса. Представители предприятия также добавили, что все пассажиры были застрахованы от несчастных случаев.

Напомним, сегодня утром на 443-м км магистрали Вологда — Новая Ладога микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли девять человек. Позже в сети появилось видео инцидента.


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