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Появилось первое видео с места ДТП в Ленобласти, погибли 9 человек

Сегодня, 13:18

В Сети появилось первое видео с места смертельного ДТП в Ленобласти в Тихвинском районе. В результате трагической аварии погибли 9 человек.

В Сети разместили первые кадры, заснятые на месте страшного ДТП. На видео показаны разбитые автомобили. Транспортные средства получили критические повреждения при столкновении. В данный момент известно о девяти погибших, которые находились в автомобилях. Виновником ДТП стал водитель Газели.

Он выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.


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