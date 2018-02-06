Появилось первое видео с места ДТП в Ленобласти, погибли 9 человек

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В Сети появилось первое видео с места смертельного ДТП в Ленобласти в Тихвинском районе. В результате трагической аварии погибли 9 человек.

В Сети разместили первые кадры, заснятые на месте страшного ДТП. На видео показаны разбитые автомобили. Транспортные средства получили критические повреждения при столкновении. В данный момент известно о девяти погибших, которые находились в автомобилях. Виновником ДТП стал водитель Газели.

Он выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.