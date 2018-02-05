В Югре водитель иномарки погиб в лобовом столкновении с грузовиком

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В Нефтеюганском районе воскресным вечером на трассе Приразломного месторождения произошла авария, повлекшая смерть человека. Водитель автомобиля Mitsubishi L200 на высокой скорости совершил лобовое столкновение с фурой Iveco и погиб на месте происшествия.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областной автоинспекции, несколько факторов стали причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия. Во-первых, в воскресенье вечером в Югре были неблагоприятные погодные условия в виде сильного снегопада. Во-вторых, легковой автомобиль двигался по обледеневшему дорожному покрытию с высокой скоростью.

На 36-м километре трассы водитель иномарки потерял контроль над управлением и Mitsubishi вылетел на встречную полосу, по которой двигалась груженая фура. Произошло лобовое столкновение. Приехавшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь водителю внедорожника. Водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести.