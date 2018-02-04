В Самаре в ужасном ДТП перевернулась машина

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В Самаре в ужасном ДТП перевернулся автомобиль. Происшествие имело место 4 февраля на Красноглинском шоссе.

Как заявили свидетели инцидента, около полудня ударились два седана. Столкновение было настолько сильным, что один из них перевернулся. Очевидцы аварии рассказали телерадиокомпании, что с целью помочь пострадавшим появилась "Нива". Было принято решение взять на буксир посредством троса автомобиль и поставить в правильное положение, но попытки не закончились успехом. На месте происшествия ведутся работы правоохранительных органов для установления всех причин и обстоятельств происшествия. К счастью, в аварии пострадавших нет.