Автобус в Великом Новгороде сложился под прямым углом

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Автобус в Великом Новгороде застрял и сложился на улице под прямым углом в субботу.

В сообществе «ЧП Великий Новгород» пользователи разместили новую фотографию, на которой видно, как на улице Никольская застрял городской автобус-гармошка. Видно, что транспортное средство сложилось под прямым углом и перегородило всю улицу, а напротив стоит кондуктор, который не знает, что делать. Известно, что по улице Николаевская в городе нет маршрутов общественного транспорта.

Горожане активно обсуждают данный инцидент и шутят, что по своей форме автобус напоминает аккордеон на выдохе.