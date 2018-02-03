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В Сыктывкаре произошло ДТП с двумя иномарками, одна сгорела

Вчера, 23:59

В Сыктывкаре произошло ДТП с двумя иномарками, одна из которых после аварии сгорела. Это произошло почти в городском центре.

 Там  не поделили путь Daewoo Nexia  и Audi A6. Их столкновение произошло на перекрёстке Октябрьского проспекта с Красными партизанами. По местному времени это случилось в 21:45. Машина корейского бренда загорелась.

Следствие обнародовало предварительные итоги расследования данного ДТП. Согласно им, молодой человек в возрасте 21 года, находившийся за рулём Audi A6, ехал по проспекту Октябрьского в сторону улицы, носящей имя Чкалова.

На перекрёстке, где движение регулировал светофор, он не уступил преимущественное движение при повороте налево машине Daewoo Nexia, двигавшейся по встречному направлению.

После случившегося столкновения, она загорелась. Её пассажир был пристёгнутым, и это спасло его от гибели. Он получил лишь травму черепа и сотрясение мозга.

Уже известно, что водительский стаж молодого человека, управлявшего Audi A6, начался лишь в 2015 году. С тех пор он за несоблюдение правил ПДД уже привлекался к админответственности.


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