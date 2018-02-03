В Краснодаре водитель Opel врезался в забор Всесвятского кладбища

Вчера, 20:16

ДТП произошло ночью 2 февраля в Краснодаре. Водитель на большой скорости двигался на автомобиле Opel, не справился с управлением и врезался в забор Всесвятского кладбища.

Двигаясь улице Аэродромной, водителя вынесло с дороги. На большой скорости он пересек пешеходный тротуар и врезался в бетонный забор Всесвятского кладбища. Удар оказался такой силы, что бетонная секция упала, а автомобиль занесло на территорию кладбища.

Свидетели инцидента выложили в социальные сети фото происшествия. Состояние водителя не известно. Обстоятельства аварии уточняются.