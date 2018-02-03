Под Ростовом столкнулись 8 автомобилей

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Под Ростовом в ДТП попали 8 автомобилей, в том числе принадлежащих экстренным службам. Это случилось в районе 980 километра трассы Дон.

Сообщение сделано пресс-центром регионального ГУ МВД. Согласно предоставленной информации, сначала ДТП произошло по вине КамАЗа. Он столкнулся с Газелью и грузовиком Volvo.

К месту аварии незамедлительно прибыли автомобили «скорой», МЧС и ГИБДД. Вскоре после этого, во все эти три машины врезался другой грузовик. Помимо того, он отскочил ещё и в фуру, двигавшуюся в попутном направлении.

Пострадавших в результате этих двух аварий нет. В то же время масштабность случившегося ДТП вызвала трудности с проездом по этому участку трассы. Сейчас движение регулируется сотрудниками ГИБДД.