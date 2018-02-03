Во Владивостоке легковушка повисла на дереве

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Во Владивостоке в ночь на 3 феврале произошло ДТП. В результате инцидента легковой автомобиль завис на дереве и вызвал массу обсуждений в местных социальных сетях.

Очевидцы опубликовали в Сети фото, на котором виднеется малолитражка, которая висит на дереве. Дорожный инцидент произошёл на улице Сибирцева. Местные жители утверждают, что когда начали с утра выходить по своим делам, то стали свидетелями необычной картины. Скорее всего, легковушку выбросило с трассы и она скатилась в овраг. Отмечается, что следов водителя не нашли. Более детальной информации пока что не предоставляется. Также неизвестно, подключились ли к расследованию сотрудники ГИБДД. В соцсетях инцидент вызвал неоднозначную реакцию со стороны пользователей.