В Пензе Бакунинский мост приостановил очередную фуру

Сегодня, 11:14

В Пензе Бакунинский железнодорожный мост на улице Ерик задержал очередную фуру. Фотографии места происшествия опубликовали в одной из местных групп в социальной сети "ВКонтакте".

"Необходимо хотя бы перед мостом вывесить металлическую табличку на нормальную высоту, тогда водители будут слышать удар и останавливаться перед мостом, а не врезаться в него на большой скорости", - предлагает рациональную идею один из подписчиков паблика.

"Ежегодно под мостом прокладывают асфальт, но при этом даже знаки не меняют", - говорит другой житель города. Некоторые отшучиваются и говорят, что это настоящее лицо Пензы.