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Снежные сугробы на Камчатке спасли ребенку жизнь после ДТП

Вчера, 20:38

На Камчатке мальчик остался жив после ДТП с кроссовером. Огромные сугробы фактически уберегли пострадавшего от верной гибели. Из оперативной сводки органов ГИБДД по Камчатскому региону стало известно о страшном ДТП, которое имело счастливый финал.

 На Камчатке водитель шикарного кроссовера не увидел в зеркало заднего вида, что под колесами его транспортного средства оказался 12-летний подросток. Судя по его показаниям, причиной такой оплошности стала плохая видимость из-за погоды. Потерпевший в ДТП подросток просто катался на снегокате. Вероятно, что-то пошло не так и парень угодил просто под выезжающий кроссовер, который сдавал назад. На крики водитель не отреагировал.

Он сбил мальчика, да еще несколько раз проехался по его телу, пытаясь развернуться на дороге. После того, как пострадавший оказался в больнице, осмотр врачей показал, что никаких повреждений на теле после ДТП нет. Спасти жизнь подростку помогли большие сугробы снега, которые смягчили силу давления.


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