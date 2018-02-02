В Магнитогорске водитель умер от инфаркта во время тушения лесовоза

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На улице Шоссейной 1 февраля в 16:00 у лесовоза загорелось колесо, и водитель выскочил, чтобы потушить пожар, но не справился. От перенапряжения мужчине стало плохо, и он погиб от инфаркта.

Внимание сначала привлек взрыв, по предварительной информации, это был звук лопнувшей покрышки лесовоза. Далее, как сообщают очевидцы, заднее колесо загорелось, и водитель выбежал из кабины, чтобы потушить пожар, но ему это не удалось.

Прибывшие на место пожарники не дали распространиться огню дальше на кузов, а вот мужчине понадобилась неотложная помощь - у него случился сердечный приступ. Приехавшие на место событий медики не смогли спасти мужчину - он погиб.

Пресс-служба УВД Магнитогорска сообщает, что в произошедшем нет криминального следа. Сейчас проводятся следственные мероприятия для выяснения причины возгорания.