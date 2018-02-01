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В Южном Тушино дорожный знак придавил мать с ребенком после ДТП

Вчера, 22:07

В Южном Тушино на мать с ребенком свалился дорожный знак. Это произошло после дорожной аварии, которая произошла возле опоры указателя, в результате падения пострадавшие попали в больницу.

  Дорожная авария в Южном Тушино имела последствия для двоих пострадавших. В результате ДТП, в котором столкнулись Honda и Ford, одна из машин врезалась в опору дорожного знака. Указатель упал, придавив мать с ребенком, которые проходили в этот момент по тротуару. В результате падения женщина и ее ребенок получили некоторые травмы.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавших в больницу. В данный момент их здоровьем занимаются доктора. Какова степень ранений и травм пока неизвестно. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить причину столкновений иномарок на дороге Южного Тушино.


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