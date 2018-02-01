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В Петербурге столкнулись пять автомобилей

Сегодня, 14:47

В Петербурге утром четверга столкнулись сразу пять автомобилей. Это произошло на трассе внутреннего кольца КАД.

Сообщение в Сети разместили свидетели данного ДТП. Инцидент случился, когда только рассветало, рядом со съездом на шоссе Колтушское.

Согласно поступающей информации, пострадавшие отсутствуют. В Сети уже появился короткий ролик, сделанный с помощью видеорегистратора.

Это не единственное столь масштабное ДТП, произошедшее сегодня в Петербурге. Столкновение пяти авто случилось и на шоссе Петергофское.


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