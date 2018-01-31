Во Владивостоке ребёнок попал под колёса фургона

Сегодня, 01:30

Во Владивостоке водитель фургона на скорости сбил перебегающего дорогу ребёнка. В ходе столкновения малолетний пешеход получил большие травмы.

Сообщается, что ДТП имело место по улице Приморской 29 января. Восьмилетний мальчик переходил дорогу по пешеходу. По некоторым данным, водитель микроавтобуса Daihatsu Hijet слишком поздно увидел проходящего пешехода. Кроме того, в тот момент дорогу пересекали и другие дети. Ребёнок госпитализирован.

Его состояние врачи оценивают тяжёлым. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства данной аварии.