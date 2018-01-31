VistaNews.ru


Во Владивостоке ребёнок попал под колёса фургона

Сегодня, 01:30

Во Владивостоке водитель фургона на скорости сбил перебегающего дорогу ребёнка. В ходе столкновения малолетний пешеход получил большие травмы.

Сообщается, что ДТП имело место по улице Приморской 29 января. Восьмилетний мальчик переходил дорогу по пешеходу. По некоторым данным, водитель микроавтобуса Daihatsu Hijet слишком поздно увидел проходящего пешехода. Кроме того, в тот момент дорогу пересекали и другие дети. Ребёнок госпитализирован.

Его состояние врачи оценивают тяжёлым. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства данной аварии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.