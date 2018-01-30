В Петербурге BMW врезалась в столб и развалился на две части

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В Санкт-Петербурге автомобиль BMW столкнулся со столбом, в результате инцидента транспортное средство развалилось на две части. Происшествие случилось недалеко от Володарского моста.

Сегодня 30 января в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Обуховской обороны неподалеку от Володарского моста. Свидетели инцидента сообщают, что легковой автомобиль BMW направлялся по проспекту в сторону центра Петербурга. В районе Володарского моста водитель транспортного средства не смог справиться с его управлением и авто влетело в придорожный столб. От полученного удара машину разорвало на две части.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции и скорой помощи. Известно, что водитель находился в авто один, после приезда медиков, он смог самостоятельно встать на ноги и дойти до реанимационного автомобиля. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия, водитель направлен для прохождения всех необходимых экспертиз. По предварительной версии, причиной ДТП стала скользкая дорога.