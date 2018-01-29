КамАЗ раскатал стадо баранов по асфальту в Дагестане

Вчера, 22:09

Водитель многотонного Камаза не успел затормозить перед стадом, выбежавшим на проезжую часть, и размазал животных по дороге.

Событие произошло в Махачкале, 29 января. Водитель машины не успел остановиться перед стадом, и задавил около 10 баранов.

Местные жители предполагают, что данный инцидент произошел по вине погодных условий, потому что на тот момент в селе Новогеоргиевка была плохая видимость. Многие жители республики, насмотревшись фотографий животных, признались, что им стало плохо от увиденного, и просят очевидцев больше не публиковать столь ужасающие кадры.

При этом водитель многотонного КАМАЗа не затормозил и продолжил раскатывать бедных животных по асфальту. Через несколько секунд он покрылся кровавыми пятнами и уехал. Жители оправдывают водителя и винят в произошедшем пастуха, который, по мнению сельчан, должен был выводить баранов понемногу, а не пускать всё стадо на дорогу.