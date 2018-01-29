Вынесен приговор водителю грузовика за ДТП, из-за которого 2 детей осиротели

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Мишкинский районный суд вынес обвинительный приговор водителю грузовика из города Барнаул, который устроил смертельное ДТП на встречной полосе.

В Зауралье водителя грузовика суд обвинил в совершении преступления по статье 264 части 5 УК РФ (нарушение ПДД, которые повлекли в дальнейшем смерть двух и более людей по неосторожности), а также за нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подсудимый приговорен к трем годам заключения в колонии строгого режима, с дальнейшим лишением права заниматься деятельностью, которая имеет отношение к управлению транспортными средствами на три года.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 мая 2016 года на 190 километре трассы Челябинск - Курган- Омск - Новосибирск. Водитель грузовика «МАН», 50-летний житель Барнаула, двигался по направлению к Челябинску, около 8.00 он, не учтя движение на дороге, выехал на встречную полосу, допустив при этом столкновение по касательной с машиной Freightliner, в результате водитель легковушки потерял контроль над управлением, и произошло столкновение с автомобилем Toyota. Водитель и пассажир «Тойота Авенсис» скончались на месте происшествия, двое детей, 6 и 12 лет, которые также находились в солонее, а также водитель Freightliner, получили ранения.