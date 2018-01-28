В Кировске при ДТП женщина распрощалась со скальпом

Вчера, 22:34

В Кировске при масштабном ДТП женщина, в результате травмы, распрощалась с собственным скальпом. Причиной этого стал уроненный водителем грузовика Volkswagen мобильный телефон.

После этого он наклонился и стал его искать, совершенно утратив контроль над дорожным движением. Как итог - четыре столкнувшихся автомобиля с пострадавшими.

Самую существенную травму получила девушка в возрасте 29 лет. У неё оказалась скальпирована значительная часть головы.

В одном из авто, попавших в данное ДТП, находился ребёнок. Он остался живым благодаря детскому креслу, в котором малыша перевозили его родители.

Когда мужчина, управляющий авто Volkswagen наклонился за своим упавшим гаджетом, он попал на «встречку». Там в это время передвигался джип этого же производителя.

Его после столкновения резко развернуло. После этого он, по странному стечению обстоятельств, врезался также в легковушку марки Volkswagen.

Та, отлетев, поскольку обладала намного меньшим весом, ударилась в Kia, несущую на себе логотип «Кока-Кола».

Правоохранители уже заняты расследованием инцидента, который случился в центре Кировска.