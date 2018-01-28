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В Москве возле станции метро перевернулся «КамАЗ» с песком

Сегодня, 14:57

В Москве возле станции метрополитена «Новые Черемушки» сегодня днем произошло чрезвычайное происшествие. Самосвал «КамАЗ», груженный песком, перевернулся на повороте после наезда на бетонное ограждение дороги. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

В коммуникационном подразделении ГИБДД представлена информация о произошедшем происшествии. По предварительным данным, водитель самосвала не учел степень обледенения дорожного полотна и в результате неосторожного маневра допустил опрокидывание своего транспортного средства на бок. Песок высыпался из кузова за пределы проезжей части, поэтому движение на этом участке дороге не было остановлено полностью.

Также сообщается, что слухи о возгорании грузовика, распространяемые в социальных сетях, не подтверждаются. В настоящее время рабочие коммунальных служб устраняют последствия аварии. Водитель не пострадал, также как и прохожие. Автоинспекция проводит техническую экспертизу ДТП.


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